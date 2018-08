Astuces de grand-mère pour lutter contre le surpoids

Pour lutter contre le surpoids voici des astuces de grands-mères, douces, efficaces et naturelles.



Pour maigrir il faut d’abord moins manger. Mais cela ne signifie pas forcément être frustré ! Il suffit de boire à peu près une demi-heure avant de passer à table un grand verre d’eau, puis avec le temps 1/2 litre d’eau en mangeant un petit morceau de pomme. Ainsi vous aurez moins faim. De plus, au cours de la journée vous pouvez boire de l’eau en augmentant progressivement les doses. Cette astuce sera d’autant plus efficace que l’eau sera citronnée. Elle agira alors comme un véritable coupe-faim naturel.



Pour une astuce minceur un peu plus élaborée, faites bouillir pendant 10 minutes une orange et 3 citrons coupés en tranches dans 1/2 litre d’eau. Ajoutez à l’ensemble 1 cuillère à soupe de miel et faites bouillir 5 minutes avant de filtrer. Une fois la solution refroidie buvez-en 3 tasses tous les jours.



Le thé vert est également recommandé par nos grands-mères. Ces bienfaits sur le corps sont innombrables dont la stimulation du système digestif et la régulation du transit intestinal. Vous pouvez en boire quotidiennement jusqu’à 7 tasses. Attention cependant, car cela peut altérer votre sommeil.



Il existe une autre astuce pour perdre du poids qui semble être très efficace. Elle consiste d’abord à prendre 40 ml de vinaigre de cidre en 3 fois au début de chaque repas. Puis, il faut suivre un régime excluant les aliments trop raffinés comme le pain blanc ou les corn-flakes et diminuer au maximum sa consommation de sucre et de sel.



Enfin, il faut mastiquer longuement. Les premiers effets de cette cure s’observent généralement au bout d’une dizaine de jours, ils sont lents mais progressifs. Vous pouvez maintenir ce rythme pendant 6 mois.



Les conseils de nos grands-mères

Attention ! Le vinaigre de cidre est contre-indiqué chez les personnes qui souffrent d’hyperacidité, de gastrite et aux estomacs sensibles aux ulcères.



Si vous souhaitez faire un régime, parlez-en à votre médecin.















grands-meres.net