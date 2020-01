Astuces efficaces pour nettoyer votre gazinière en inox

Le plateau de votre gazinière est encrassé ? Voici ces astuces pour vous débarrasser des taches et rajeunir votre gazinière.

Mélangez à parts égales du vinaigre blanc et de l'eau, frottez doucement puis essuyez.

Mouillez un linge avec ce mélange. Rincez, séchez. L’inox sera ainsi non seulement nettoyé mais bien brillant.



Ou simplement utiliser le mélange d'huile et de jus citron. Frottez votre inox au chiffon doux et lustrez. !



Mam Dieng