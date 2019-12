Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Astuces géniales avec la cendre de bois pour entretenir la maison Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 13:05 | | 0 commentaire(s)| Plus besoin de jeter votre cendre de bois, c'est un excellent produit d'entretien pour la maison. Voici comment l’utiliser efficacement.





Pour nettoyer votre vaisselle, la cendre est un puissant dégraissant. Mettez dans le récipient avec un peu d’eau puis ajoutez-y une poignée de cendres. Lorsque cela forme une mixture grise, frottez avec une éponge puis rincez votre vaisselle.



Pour des vitres impeccables, mettez des gants pour ne pas abîmer vos mains et prenez quelques feuilles de papier journal (ou un chiffon). Humidifiez légèrement le journal et trempez les feuilles dans de la cendre froide. Puis frottez les tâches sur vos vitres.



Pour prendre soin de votre argenterie, utilisez cette pâte pour polir et faire briller les objets en argent. prenez un chiffon, humidifiez-le et enduisez de cendres de bois. Nettoyez vos objets avec ce chiffon puis rincez à l’eau claire.

Ça marche également pour les traces laissées par les verres sur les meubles en bois.



Pareil pour le cuivre, frottez les objets avec du papier journal imbibé d’eau et de cendres de bois.



NB: tamisez bien la cendre pour qu'elle soit débarrassée de tous résidus pour éviter les rayures.







Mam Dieng



