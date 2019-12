Astuces pour étinceler vos articles en verre comme s'ils étaient neufs

Voici une astuce très efficace pour en finir avec les verres ternis. C'est tellement facile et économique.

C’est très simple!



- Mélangez le sel 75 ml de sel et 2 cuillères à table de vinaigre pour former une pâte.



- Étalez la pâte à l'intérieur du verre avec vos doigts ou avec une brosse douce.



- Laissez reposer 15 à 20 minutes, puis videz et rincez à l'eau claire.



- Ou simplement faites tremper les verres dans du vinaigre blanc pendant 10 min. Puis rincez et essuyez-les avec un chiffon microfibres. Ils brilleront à nouveau comme s'ils étaient neufs.









Mam Dieng