Atepa promet d’amnistier Khalifa Sall

Alors que la plupart des partis se fendent de déclaration pour tirer à boulets rouges sur le Président Sall qui a révoqué le Maire de Dakar, le Président du mouvement Sénégal Rek, Pierre Goudiaby se veut plus pragmatique et propose d’amnistier Khalifa Sall s’il est élu le 24 février prochain. « Cher ami Khalifa, je suis parfaitement sensible aux difficiles épreuves, auxquelles vous êtes confrontés. Je puis vous assurer que s,i je suis élu Président de la République, la toute première mesure que je prendrai, au cas où vous seriez condamné de manière définitive, sera de présenter à l’assemblée nationale une loi d’amnistie, qui vous rétablira dans tous vos droits civils et politiques. Beaucoup de courage», dit-il dans une note reçue à «L’As».