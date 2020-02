Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Athée, Mark Zuckerberg révèle que la paternité l’a rendu plus religieux Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 09:26 | | 0 commentaire(s)| Mark Zuckerberg a récemment donné au monde un aperçu rare de sa relation avec la religion. Business Insider rapporte que le PDG de Facebook avait abordé le sujet lors d’une apparition en Utah.

L’homme de 35 ans a admis être devenu plus religieux après qu’il soit devenu papa et les “ défis ” endurés en tant qu’entreprise.



Le sujet a viré vers sa foi juive lorsque Zuckerberg a été interrogé sur qui étaient ses mentors:



“Je suis devenu plus religieux. Les dernières années ont été très humiliantes pour moi.”

“Je pense qu’il est réconfortant de savoir et de croire qu’il y a des choses plus grandes que vous … c’est pourquoi j’ai tellement confiance en la démocratie dans son ensemble, c’est pourquoi je tiens tant à donner aux gens une voix.”



Zuckerberg a attribué son évolution à deux facteurs distincts, à savoir les défis rencontrés en tant qu’homme d’affaires et la naissance de ses adorables filles (âgées de quatre et deux ans). Le PDG est marié à Priscilla Chan, qui suit la foi bouddhiste.



Le milliardaire a conseillé aux gens de trouver une plus grande vocation, tout en clarifiant ses propos:



“Vous devez croire en des choses plus grandes que vous. Je ne voulais pas dire que Dieu est un mentor.”

Selon les rapports, Mark Zuckerberg a été élevé à New York dans une maison juive. Après s’être brièvement identifié comme athée, Zuckerberg a affirmé:



“J’ai été élevé juif, puis j’ai traversé une période où j’ai remis en question les choses, mais maintenant je crois que la religion est très importante.”



