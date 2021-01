Athlétisme : Allianz entame son partenariat mondial avec les mouvements olympique et paralympique

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021

« Allianz est fier d’être le partenaire mondial d’assurances des mouvements olympique et paralympique », a déclaré Oliver Bäte, directeur exécutif de Allianz SE. Qui ajoute qu’en tant que partie prenante de l’écosystème sportif et grâce à des valeurs fondamentales communes d’excellence, de bienveillance, d’inclusion et de respect, Allianz avec ses 148 000 employés et ses 100 000 agents est ravi de pouvoir accompagner les athlètes, leurs familles et leurs ambitions pour leur permettre d’aller de l’avant.



A travers un communiqué de presse, l’on rappelle que depuis l’annonce de ce partenariat en septembre 2018, l’assureur a déjà engagé les supporters, les athlètes, les équipes et les collaborateurs par le biais de la santé sur quatre marchés pilotes : l’Australie, la Chine, la France et l’Espagne.



Dans le même perspective, le communiqué indique que Allianz a présenté la Semaine du bien-être du Comité Olympique australien pour mettre en avant les pistes d’amélioration de la santé mentale. A l’en croire, Allianz a également travaillé avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 pour encourager la population à marcher et à courir pour le Club Paris 2024 une initiative pour bouger et faire partie des Jeux.



Le document souligne dans la foulée que Allianz développera des initiatives locales pour entrer en contact avec les athlètes et les supporters du monde entier. En ce sens, « pour n’en citer que quelques-unes, l’assureur mondial offrira aux clients et aux collaborateurs la possibilité de participer au Olympic Torch Relay Pékin 2022 et permettra à des jeunes de partager l’esprit et les valeurs des Mouvements Olympique et Paralympique au sein de l’Allianz Sport Camp ». Cette opportunité, dit-il, leur permettant de tester des sports, de nouer des relations et d’apprendre des athlètes. En outre, Allianz soutiendra les Mouvements Olympique et Paralympique à travers des solutions et des services d’assurance adaptés.



Pour sa part, le président du Comité international olympique (CIO) déclare qu’« ayant annoncé ce nouveau partenariat en 2018, nos équipes ont déjà travaillé ensemble sur des marchés pilotes clés pour soutenir les athlètes et le Mouvement Olympique ». Pour Thomas Bach « en ce début de nouvelle année Olympique, nous sommes ravis de démarrer pour de bon notre collaboration mondiale avec Allianz ».



« Allianz apporte une visibilité mondiale aux athlètes et aux valeurs du Mouvement Paralympique et nous attendons avec impatience notre prochaine phase de collaboration », ajoute enfin le président du Comité international paralympique (CIP), Andrew Parsons.

Bassirou MBAYE





Source : Allianz a officiellement débuté son partenariat mondial de huit ans avec les mouvements olympique et paralympique le 1 er janvier, en s'appuyant sur l'expérience de sa collaboration avec le mouvement paralympique depuis 2006.

