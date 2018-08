Attaque : Le sous-préfet de Boygheul dépouillé par des malfaiteurs

Des témoins informent que c’est hier jeudi 2 août vers 6 heures du matin que les faits se sont passés sur l’axe Tambacounda-Goudiry. 6 individus encagoulés et armés de fusils, de Kalachnikov et de coupe-coupe, ont fait irruption sur cet axe, précisément à 10 kilomètres de la commune de Boygheul où ils ont intercepté un véhicule 7 places en provenance de Goudiry pour Tambacounda.



Les malfaiteurs ont sommé le chauffeur de s’arrêter et fait descendre les passagers. Menaçant de faire usage de leurs armes, ils ont pu récupérer de l’argent et des téléphones portables des passagers. Comme un malheur ne vient jamais seul, le véhicule du sous- préfet de Boygheul a été également intercepté.



Le sous-préfet a été dépouillé de ses 3 téléphones portables. Deux autres véhicules « venant » en partance pour le Mali, seront également interceptés par les bandits, qui ont tout emporté sur leur passage. Après leur forfait, les bandits se sont retirés dans la forêt. Des éléments de la gendarmerie de Goudiry ont été déployés sur les lieux.



Une enquête a été ouverte. Même si les pandores jurent de tout faire pour neutraliser cette bande, cette attaque a plongé les acteurs du transport routier et les autres habitants du reste de la région de Tambacounda, dans une peur bleue en cette veille de Tabaski.