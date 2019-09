Attaque à main armée à Dahra Djoloff: plusieurs blessés dont des femmes, de l’argent emporté

Une attaque à main à armée à Dahra Djoloff a fait plusieurs blessés, en majorité des femmes. Une bande de trois individus armés jusqu’aux dents, a fait irruption dans la nuit du dimanche à lundi, dans trois concessions et molesté les occupants, avant de les dépouiller de leurs biens.



« Je dormais lorsque les bandits sont entrés chez moi. L’un des bandits m’a dit : «donne-nous l’argent, on sait que tu as reçu de l’argent ». J’ai hésité un moment et il m’a giflée. Il m’a brutalisée avant de menacer de nous tuer, moi et mes enfants. J’ai fini par leur remettre les 400.000 F Cfa que j’avais par devers moi. Ailleurs, ils ont pris 210 .000 Cfa et 200.000 Cfa… Ils sont au nombre de trois et ils parlaient peulh, wolof et sérère », narre Aïssatou dite Madame Gadiaga, l’une des victimes.



Selon la RFM qui donne l’information, les blessés ont été évacués au Centre de Santé de Dahra Djoloff.

