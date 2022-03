Attaque à main armée à Diamaguène : Echanges de tirs entre les éléments de la Brigade de Recherches et des cambrioleurs Dans le cadre de sa croisade contre le banditisme, la police de Sicap Mbao a mis la main sur un présumé malfrat du nom de M. S., membre d’un groupe de malfrats.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 15:46

Le quidam et ses acolytes, à bord de deux véhicules 4x4 et armés de pistolets, ont tenté de cambrioler la maison d’un commerçant.



D’après « L’As », ils ont d’ailleurs échangé des coups de feu avec les éléments de la Brigade de Recherches, qui ont réussi à prendre le dessus.



Les limiers ont arrêté un membre de la bande du nom de M. S., actuellement en détention pour les besoins de l’enquête.



