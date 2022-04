Attaque à main armée à Diamaguène : un ex compagnon d’Ino arrêté Huit braqueurs encagoulés et lourdement armés ont semé la terreur à Diamaguène Sicap Mbao. Les assaillants, à bord de deux véhicules 4X4 aux vitres teintées, ont attaqué la maison d’un riche commerçant et blessé par balle deux personnes, dont le neveu du commerçant. senenews.com

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Avril 2022 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Les faits ont eu lieu dimanche dernier vers 3h du matin. D’après le récit du journal Les Echos, les assaillants, après avoir quadrillé le secteur, ont défoncé la porte de la maison du commerçant qui s’est révélé être le trésorier du Foirail..



Attiré par le bruit, ce dernier se réveille en sursaut, regarde son enclos de mouton situé au balcon. Il interpelle l’un des assaillants. Le quidam surpris, ouvre le feu sur lui avec son pistolet automatique de type Mac 50 de calibre 9mm.



Son neveu défie le gang et reçoit une balle au bras. Il crie de douleur mais se relève et attaque un des malfrats. Les populations, attirées par les coups de feu, entrent dans la danse.



Un des gangsters, Fily Sané, reçoit une brique à la tête, tombe, se cogne la tronche et s’évanouit. Les malfrats s’enfuient abandonnant leur acolyte croyant qu’il est mort.



Il sera arrêté au cours du sanglant cambriolage.



Après enquête, Fily Sané est un élément de l’ex bande à Ino, rapporte des sources de L’OBS. il fut impliqué dans un braquage à Hann-Yarakh survenu en 1998.



Jugé en Cours d’Assises, il avait écopé d’une condamnation à perpétuité. Mais, hélas, il a été libéré.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook