Attaque à main armée et agression : La fille d’Alioune Mbaye Nder, membre d’un gang arrêtée La fille du chanteur Alioune Mbaye Nder, A. Mbaye a été arrêtée par les éléments de la Section de Recherches et déférée au parquet pour association de malfaiteurs et vol en réunion. Selon Enquête qui donne l’information, elle faisait partie d’un gang qui écumait les quartiers huppés de Dakar.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Novembre 2019 à 08:23 | | 0 commentaire(s)|

Avec son copain A. Sow, A. Mbaye avait tendu un guet-apens à Mouhamadou Moustapha Diagne pour lui soutirer 2 millions Fcfa. C’était le mois dernier, près de la Mosquée de la Divinité de Ouakam.

Le sieur Diagne avait reçu un coup de couteau à la poitrine d’un des malfrats et son argent volé. La victime, s’en est sorti avec des blessures et avait déposé une plainte auprès du procureur de la République qui a confié l’enquête à la Section de Recherches.Arrêtés, les coupables avaient reconnu les faits et désigné la fille d’Alioune Mbaye Nder comme la commanditaire.



