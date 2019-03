Attaque à main armée : un gérant de dibiterie atteint par balle à la cuisse, 900 000 FCfa emportés Un blessé grave par balle à la cuisse et 900 000 FCfa emportés. C’est le bilan de l’attaque à main armée survenue dans une gargote du site d’orpaillage de Sambranbougou, dans le département de Saraya, à Kédougou.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les potentialités minières énormes dont regorge son sous-sol, Kedougou est l’une des régions les plus pauvres du Sénégal. Sa position géographique fait d’elle une région carrefour où se croisent des individus d’origines diverses. Et le flux quotidien est boosté par les sites d’orpaillage traditionnels, comme les villages de Sambrambougou, Kharakhéna, Douta, Samecouta… qui sont devenus la destination privilégiée des chercheurs d’or mais aussi, des malfrats.



Lesquels hantent les honnêtes citoyens, les poursuivant jusque dans leurs derniers retranchements. C’est le cas de l’attaque à main armée survenue très tôt ce lundi. C’est entre 4 et 5 heures du matin que trois bandits non encagoulés, ont fait irruption dans une gargote tenue par un Haoussa qui, avec ses clients, sera tenu en respect sous la menace d’un pistolet automatique.



Sommé de sortir sa recette, le propriétaire des lieux a allégué ne pas en avoir. L’un des malfrats ouvre le feu, l’atteignant à la cuisse, au moment où d’autres vidaient les caisses et ses poches, emportant 900 000 FCfa. Apres leur forfait, les bandits ont disparu en direction de la frontière avec le Mali. Informés, les pandores ont aussitôt rallié les lieux, jurant de tout faire pour détruire le mythe qui entoure ces attaques, qui ont occasionné la mort de l’ancien responsable du Pds, froidement tué par des malfrats.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos