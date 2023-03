Attaque contre le Tik Tokeur « Noble coach » : L'appel de Serigne Mountakha Mbacké

Le Tik Tokeur « Noble coach » a été attaqué lundi et son véhicule incendié par une foule furieuse, au marché Ocass de Touba. Ce, suite à une vidéo devenue virale dans laquelle il déplorait les agissements des « Baye fall » qui procédaient l’opération de désencombrement de la corniche de Touba.



Informé de la situation, le Khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a vigoureusement condamné cette attaque. Il a, par la suite, invité les fidèles mourides au « calme et à la retenue ». Avant de les exhorter à regagner leurs domiciles. » J’ai été informé des manifestations qui ont lieu dans la cité. Cela me dépasse.



Le Digueul ( recommandation), c’est de se calmer et de renter chez vous jusqu’à demain (mardi) afin que j’analyse les choses et comprendre l’origine de ces manifestations et voir comment trouver une solution pour que le calme revienne », a déclaré Serigne Mountakha.



Il a appelé « les fidèles mourides à prendre exemple sur lui s’ils veulent être récompensés ici et dans l’au-delà. Si par ailleurs, vous ne voulez pas être recommencé, c’est ton affaire. Mais tous ceux qui veulent une récompense peuvent prendre exemple sur moi », a déclaré le guide religieux.



Avant d’inviter les talibés au calme et à la retenue. Et d’attendre ses recommandations. « Parce que, a-t-il regretté, « c’est une première dans cette maison de Serigne Touba ». Après ce message de paix, le calme est revenu sur place, constate Rewmi.