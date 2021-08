Attaque d’une boutique à Orkadiéré : un des braqueurs lynché par les populations Toujours au Fouta , l’As signale le braquage qui a mal tourné pour un membre d’une bande armée. Les assaillants avaient ciblé une boutique à Orkadiéré.

Armée de pistolets, la bande a ouvert le feu sur le boutiquier dans la nuit du dimanche au lundi. Ce dernier qui a échappé aux balles s’en tirera grâce à l’aide des voisins qui sont venus le secourir.



Ces derniers réussiront d’ailleurs à rattraper l’un des assaillants. Il sera bien tabassé avant d’être livré à la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Les pandores sont aux trousses du second malfaiteur.



Le Préfet de Kanel, Maguette Diouck, rassure les populations que les patrouilles seront renforcées pour assurer la sécurité des biens et des personnes.



