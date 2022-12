Attaque d’une station à Kaolack: Une forte somme d’argent emportée Une station service située à Khakhoum, dans la commune de Kaolack, a été cambriolée. Lors du forfait, deux coffres ont été vidés et une importante somme d’argent emportée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022

Des malfaiteurs encagoulés et armés, ont visité dans la nuit du dimanche au lundi ,la station service Ciel Oil de Khakhoum, à l’entrée de Ngane.



Ainsi, ils ont vidé deux coffres-forts, dont l’un était destiné au transfert d’argent, dévalisé la boutique et vandalisé la station. Les malfaiteurs ont cassé les vitres et défoncé toutes les portes principales.



Tenant en respect un des pompistes, ils l’ont obligé à remplir le réservoir de leur véhicule. D’après la source, le vigile a pris la poudre d’escampette dès qu’il a vu la bande.



Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire.





