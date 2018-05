Attaque de Niambalang : Le gouverneur Saliou Sambou disculpe le Mfdc et évoque la piste terroriste

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mai 2018 à 14:04

Des hommes armés ont attaqué dans la nuit du mercredi à jeudi, Niambalang, localité située dans la commune rurale d'Oukout (Oussouye).



Selon des sources à Leral.net, les assaillants ont tiré des coups de feu et incendié au moins quatre huttes des pêcheurs. Dans leur retrait, ils ont pillé des boutiques et dynamité le pont qui relie l’axe Ziguinchor-Oussouye. Un pécheur qui s’y trouvait a été tué, a-t-on appris.



Interrogé par la RFM, l'ancien gouverneur de Dakar écarte la piste du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance ( Mfdc) dans cette affaire. Saliou Sambou pense qu'il s'agit d'une attaque terroriste avec le contexte du procès de l'imam Alioune Ndao.



