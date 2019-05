Attaque de la gendarmerie de Tambacounda : Habib Touré placé sous mandat de dépôt pour terrorisme Le Doyen des juges a inculpé et placé sous mandat de dépôt, depuis le 15 mai dernier, Habib Touré pour apologie et acte de terrorisme, selon "Libération".

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Le 5 mai dernier, il s’était présenté à la Légion-Est de la gendarmerie de Tambacounda pour rencontrer le chef, rappelle le journal. Mais le gendarme en faction lui avait demandé de quitter les lieux. Il brandit alors un coupe-coupe et menace ce dernier.



Maîtrisé et désarmé, il sera ensuite conduit à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Tambacounda. Il dira aux gendarmes, lors de son interrogatoire, qu’il est jihadiste et voulait voir le chef de la Légion-Est, pour l’informer qu’il comptait aller au Mali pour combattre les Français et les Tchadiens.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos