Attaqué de partout: Saliou Sarr menace de porter plainte contre ses accusateurs Saliou Sarr de Takhawou Senegal menace de porter plainte contre ceux qui l’incriminent d’avoir déposé la liste non paritaire de YAW, renseigne un communiqué parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 20:05 | | 0 commentaire(s)|

Le document poursuit: "depuis quelques jours, un responsable de l’APR et une certaine presse citent mon

nom en m’indexant comme, « UNIQUE RESPONSABLE » d’un supposé changement de la liste du scrutin majoritaire du département de Dakar, déposée par YEWWI ASKAN WI" , dit-il.



Saliou Sarr d'ajouter: " je tiens à informer l’opinion nationale et internationale, que n’étant pas le mandataire national de YEWWI ASKAN WI, je ne peux en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins à en changer le contenu.



Toutes ces allégations mensongères relèvent de la diffamation dirigée contre ma personne. En conséquence, je me réserve le droit, au besoin, de saisir les juridictions compétentes ".



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook