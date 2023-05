Attaque du domicile de Doudou Kâ, à Biagui 1 Ziguinchor : Des individus armés, arrêtés Le Commissariat de Ziguinchor a été avisé ce mardi, vers les coups de 2 heures 10 minutes, d'une attaque perpétrée par un groupe de jeunes au domicile du ministre Doudou Kâ, sis au quartier Biagui 1. L'intervention rapide a permis l’interpellation de quatre individus, dont Moussa Cissé, âgé de 19 ans, apprenti chauffeur, domicilié à Néma 2, Ibrahima Coly, âgé de 30 ans, cultivateur, domicilié à Grand Dakar, Baidy Fall, né en 2008, domicilié à Boucotte et Famara Diédhiou, né en 2002, sans profession, domicilié à Tilène.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2023 à 15:39 | | 0 commentaire(s)|

Des déclarations des mises en cause, il en ressort qu’ils étaient un groupe de 100 personnes environ, à avoir projeté d'incendier le domicile de Doudou Kâ à Biagui 1. Après le rassemblement organisé par un certain Ibrahima Diop, ils se sont dirigés directement vers ledit domicile pour l'incendier, avec des cocktails Molotov, trouvées par devers eux.

Ainsi, il a été saisi par devers eux dix cocktails Molotov, deux coupe-coupe, 4 cagoules, un marteau et un briquet.



Les personnes arrêtées ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils sont gardés à vue pour association de malfaiteurs, incendie volontaire et détention d'armes blanche.



Les dégats notés restent un compteur électrique arraché, la porte d'entrée défoncée, une ardoise de la toiture brisée, des lampes cassés.



A retenir qu'il a été enregistré deux vigiles blessés.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook