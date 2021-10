Attaque du domicile du pêcheur Ibrahima Khalil Lô: Ngabou, quadrillé par la gendarmerie

Ngabou sous haute surveillance ! Le domicile du célèbre prêcheur Ibrahima Khalil Lô, niché dans cette localité du département de Mbacké, est quadrillé par les gendarmes de la compagnie de Touba.



Selon des informations de Kewoulo, ces pandores sont appuyés dans cette mission, par des éléments du GIGN. En effet, des individus se réclamant du dahira Xudamul Xadim, avaient tenté d’attaquer le domicile du prêcheur Ibrahima Khalil Lô, situé à Ngabou. Mais la tentative d’expédition a été mise en échec par les autorités, qui avaient eu écho de ce dessein.



Ainsi, mission a été donnée à la Compagnie de gendarmerie de Touba de sécuriser les lieux ciblés par les éléments de la “police religieuse de Touba”, plus connu sous de Xudamul Xadim.



D’après des sources autorisées rapportées par Kewoulo, des éléments du GIGN sont venus en renfort à Ngabou, sécuriser le domicile du prêcheur Ibrahima Khalil Lô. Le dispositif sécuritaire est toujours en place pour parer à une éventuelle expédition punitive contre l’homme, qui est accusé d’avoir tenu des propos outrageants à l’endroit du mouridisme et de Khadim Rassoul.

















