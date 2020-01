Attaqué par Balla Gaye II: Eumeu Sène tempère

Balla Gaye II ne cache pas son amertume. En effet, après les multiples refus exprimés par Eumeu Sène de croiser le fer à nouveau avec lui, le Lion de Guédiawaye, comme on le surnomme, sert désormais une réponse qui frise le mépris.



« Un lutteur à la retraite ne m’intéresse pas. Je ne veux plus de lui comme adversaire. D’ailleurs, j’ai décidé de ne plus me prononcer sur un sujet concernant Eumeu Sène », réplique BG 2.



Interpellé sur la question, sur le plateau de Itv, l’ex roi des arènes se veut compréhensif et refuse d’envenimer la polémique, au risque d’affecter davantage leurs relations, visiblement fortement dégradées.



« Je pense juste que Balla s’est trompé. C’est une personne que j’estime énormément. Quand j’ai perdu ma mère, il était des premières personnes à faire le déplacement pour me réconforter. J’ai fait de même quand son grand frère a rendu l’âme. Je signale que je n’ai aucune dent contre lui », tempère le lutteur pikinois.