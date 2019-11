Attaqué par Samuel Eto’o : la réponse salée de Patrick Mboma Samuel Eto’o a accordé ce jeudi 14 Novembre une interview exclusive diffusée en direct sur les quatre chaines de télévisions nationales.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Au cours de ce grand déballage intitulé ‘’ Eto’o sans veto’’, l’ancien international camerounais s’est exprimé à propos sa carrière, ses projets, mais également sur sa perception de la sphère sportive camerounaise

Interpellé à propos de la sélection de football nationale, le joueur a fustigé la candidature récente de Patrick Mboma au poste de coach des Lions Indomptables.

L’ancien capitaine des Lions Indomptables s’est prononcé au cours de cette émission spéciale confidences sur la candidature de Patrick Mboma au poste de Sélectionneur des Lions Indomptables.

Il s’est ainsi déclaré fortement indigné par le retournement de veste du présentateur de Talents d’Afrique, suite au renvoi de Clarence Seedorf de la tête de l’équipe nationale : ‘’ J’ai reproché à Patrick beaucoup de choses dont la manière de faire (…) Vous ne pouvez pas critiquer un sélectionneur en disant qu’il n’a pas assez d’expérience pour être sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun et vous, quelques temps plus tard, sans expérience vous venez déposer votre candidature. Il y a quelque chose qui ne va pas. L’intérêt est où ? ‘’, s’était-il insurgé.

Visiblement frustré par les propos de son ex-coéquipiers sous la tunique des verts-rouges-jaunes, Patrick Mboma a rétorqué sur les réseaux sociaux, par un tweet qui s’est voulu court mais explicite : ‘’ Le Chien aboie, la caravane passe’’ a-t-il posté.

Pour rappel, Patrick Mboma s’était déclaré candidat au poste de sélectionneur des Lions Indomptables, après le renvoi de Seedorf et de son adjoint, à l’issue de la Can 2019.

En effet, le duo néerlandais avait enregistré de piètres résultats lors de ce tournoi, et le Cameroun, champion en titre avait été éliminé dès les huitièmes de finales.

Parmi les détracteurs les plus virulents de Clarence Seedorf, Patrick Mboma. Dans les rangs de ses plus proches alliés et conseillers, Samuel Eto’o. L’origine des hostilités se comprennent mieux…



Senegal7



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos