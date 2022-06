Attaqué sur les réseaux sociaux : Doudou Ka victime d’un… hors jeu démocratique

Qu’on l’aime ou pas, force est de constater que l’actuel Dg de l’Aibd est un militant très engagé aux côtés du Président Macky Sall. Un engagement matérialisé dans les mouvements associatifs comme l’a montré l’enveloppe remise à l’équipe championne du Sénégal qu’est le Casa-Sports afin de permettre au club fanion de Casamance de bien représenter notre pays en Afrique, constate LeTémoin.



Depuis ce geste élevant sa côte de popularité en Casamance, Doudou Ka ne cesse d’essuyer des injures et autres attaques personnelles sur les réseaux sociaux de la part de ses détracteurs politiques. Un véritable hors jeu démocratique ! La preuve par ce post anonymat méchant et sans preuve qui accuse Doudou Ka d’être le « Guichet automatique financier » de l’Apr. Ce, alors qu’il est un secret de polichinelle que l’Apr de Macky Sall s’est dotée des moyens financiers de sa propre politique sociale. Dommage qu’au Sénégal, commanditaires et exécutants virtuels se cachent derrière le clavier pour fausser le jeu démocratique à travers injures et calomnies.