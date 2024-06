Attaques contre Alioune Tine: Boubacar Seye au regret de voir cet « homme de conviction, fidèle dans son rôle d'alerte et de veille ciblé Sa mise en garde après plusieurs nominations ressenties comme une « récompense politique » n’a pas été du goût de certains membres du parti Pastef. Entre piques et répliques beaucoup d’autres ont attaqués Alioune Tine, le président du think-thank Afri-kajom Center. Ce qui n’a pas été du goût de Boubacar Sèye, le président de Horizons Sans Frontières

« Alioune Tine , un farouche défenseur des opprimés du régime sortant, malgré les multiples tentatives d'intimidation et de musèlement, j'ai le cœur meurtri de voir un homme de conviction , de valeur subir des attaques. il a toujours été fidèle dans son role d'alerte /veille » A posté de Boubacar Sèye, le président de l’ONG Horizons Sans Frontières sur post



Joint au téléphone pour plus de détails sur cette réaction, le défenseur des migrants et foncièrement contre les dérives du régime de Macky Sall et Benno, Boubacar Sèye nous a lâché quelques pour résumer sa lecture...



« Oui, je réaffirme ce que j’ai dit dans ce post ! Alioune Tine un farouche défenseur des opprimés du régime sortant, qui a résisté malgré de multiples tentatives d’intimidation et de musèlement, menacé et même taxé d’opposant, c’est pourquoi j’ai le cœur meurtri de voir un homme de valeur, de conviction subir des attaques venant de ces mêmes opprimés d’hier, aujourd’hui au pouvoir !



Oui je suis de tout cœur avec Alioune Tine, car cette alerte largement relayée par la presse et les réseaux sociaux, montre qu’il est un homme équilibré, un homme juste dans son rôle d’alerte et de veille…



Aux nouvelles autorités du Sénégal, je dis merci de faire la différence entre l’opposition et l’autre position, car la bonne critique permet de rectifier à temps certaines erreurs qui demain peuvent se retourner contre les gouvernants. L’opposant dans son rôle peut même pousser des autorités vers la mauvaise voie, pour les remplacer ou revenir. Mais AliouneTine et moi sommes très loin de cette catégorie. C’est un Sénégal meilleur qui nous intéresse et nous devons tous tirer de grandes leçons des dérives nauséabondes du régime sortant ! »



Pour rappel, Alioune Tine interrogé sur la gestion actuelle du pays par les nouvelles autorités et ses nominations avait lâché :

«De mon point de vue, après avoir assisté à ce qu’on peut appeler un Etat agressif, nous n’avons pas l’impression d’avoir tourné la page de l’Etat-partisan. Mais on sent petit à petit la mise en place un Etat pastéfien »



Propos suivis de tirs de missile du camp présidentiel



