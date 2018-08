Attaques contre Aminata Tall au sommet de l'Etat: Ses souteneurs portent la réplique à ses détracteurs Les formations politiques et mouvements de soutien de la coalition du parti au pouvoir de Diourbel ont sonné hier vendredi, la mobilisation pour répliquer aux attaques contre Aminata Tall à qui ils ont renouvelé leur soutien. Marième Badiane et sa clique en ont pris pour leur grade.

Pour répliquer aux coups en-dessous de la ceinture contre leur leader, Aminata Tall, récemment reconduite à la tête du Conseil économique, social et environnemental, quoi de plus opportun pour ses souteneurs que de réussir le pari de la mobilisation, hier, dans la capitale du Baol.



En effet, ils n’étaient pas moins de 17 formations politiques et mouvements de soutien à se rassembler pour ne faire qu’un et ainsi s’ériger en bouclier. Au sortir de leur assemblée générale extraordinaire, les pro-Aminata Tall ont, de la plus énergique des manières, dénoncé ces attaques. «Aminata Tall, depuis quelque temps, fait l’objet d’attaques délibérées, dénuées de tout fondement, visant à la déstabiliser. Ce groupe de politiciens activistes, désespérés, champions dans l’art de la manipulation ne daignent renier les actes posés par le Président Macky Sall, seul détenteur du pouvoir discrétionnaire de nommer à des postes civils et militaires», a soutenu leur porte-parole du jour, Talla Ndoye.



Poursuivant, Talla Ndoye de déclarer : «nous considérons ces sorties inopportunes, inappropriées et dangereuses, au regard des intérêts fondamentaux de l’enjeu du moment relatifs à une collecte massive des listes pour le parrainage du candidat Macky Sall. Ayant fait du chemin dans l’opposition, ajoute-t-il, et ayant acquis beaucoup d’expérience politique, la sagesse aidant, Mme Aminata Tall joue un rôle de fédérateur et d’accompagnateur discret. Au lieu d’être là à se tirailler et à lorgner des postes, nous appelons ces femmes de Bby à prouver et les exhortons à plus de performance politique dans la discipline et le respect mutuel».



Talla Ndoye de pester : «nous, partis alliés de Benno Bokk Yaakar et mouvements affiliés à la mouvance présidentielle, réaffirmons et confirmons notre soutien constant et indéfectible à Aminata Tall. Alliée incontournable du Président Macky Sall, nous lui demandons de persévérer dans cette voie».









Les Echos

