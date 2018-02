Attaques contre Idrissa Seck : Les jeunes de Rewmi déshabillent Mame Mbaye Niang et Cissé Lô

Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang et le député Moustapha Cissé Lô en ont pris pour leur grade lors de la conférence de presse des jeunes du Rewmi. Selon les partisans de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, les deux responsables de l’Apr n'ont que l'insulte facile à la bouche. « Un argument privilégié » qui traduit leur niveau « intellectuel terriblement faible ».



«Nous savons que sa capacité à mentir et à calomnier est hors du commun. Nous demandons simplement à ce nain politique et intellectuel, de nous faire la lumière sur la clé de répartition des terrains situés au niveau de la nouvelle station balnéaire de la Pointe Sarréne (site géré par la SAPCO).



A défaut, nous demandons à l’OFNAC de s'auto-saisir afin d'éviter une main basse sur des hectares dont la finalité serait l'érection d'hôtels appartenant à sa « MARRAINE (Marieme Faye Sall, Ndlr), celle qui se sert du Sénégal ». Nous sommes au courant des dérives qu’il a fait au Ministère de la Jeunesse », disent les jeunes à l’endroit Mame Mbaye Niang, qui accuse Idrissa Seck de blanchiment d’argent.



Concernant Moustapha Cissé Lô, ils déclarent qu’il est tout simplement « une catastrophe ». «Voilà un homme irrespectueux et irresponsable qui avait publiquement injurié avec véhémence son patron de l'APR (Macky Sall), menaçant même de le quitter pour un poste de ministre d'État, avec des indemnités pour la réparation des préjudices subis. Avec un tel énergumène, notre image au niveau du parlement de la CEDEAO, est de plus en plus écornée », raillent-t-ils.









Lamine DIEDHIOU Leral.net

