Attaques contre Macky Sall: la Cojer réplique à Idrissa Seck et le traite de "goulu du pouvoir personnel"

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Août 2018

La Convergence des jeunes de l’Apr n’a pas tardé à répliquer à l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui estime que « l’échec lamentable de la politique d’emploi, est la principale cause des multiples départs des jeunes Sénégalais à l’émigration ».



« Idrissa Seck dira bientôt que Macky Sall est responsable des changements climatiques au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Cette cécité l’a conduit à soutenir, éhontément, que la migration clandestine tire sa source de la mauvaise gouvernance du Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Le ridicule ne tue pas vraiment au Sénégal », martèle la Cojer. Poursuivant, la structure dirigée par Thérèse Faye, soutient que Monsieur Seck montre « les preuves incontestables de son manque de discernement, de son incapacité à aborder des questions de l’heure et de son ignorance crasse des contextes… », car, il parle «comme si l’émigration clandestine a commencé en 2012 ».



« Les citoyens sénégalais gardent en mémoire la désolation des familles entre 2006 et 2011, lorsque ce phénomène a atteint des propositions jamais égalées, avec beaucoup de jeunes perdus dans le ventre de l’Atlantique. Des dizaines de milliers de jeunes Sénégalais tentés par l’émigration irrégulière ont décidé, aujourd’hui, de rester au bercail pour mettre à profit les immenses opportunités qui leur sont offertes. Beaucoup d’entre eux sont revenus au pays pour investir dans plusieurs secteurs porteurs, sachant qu’ils bénéficient d’un nouvel environnement stimulant », rappelle la Cojer.



Pendant ce temps, dira-elle, «Monsieur Seck se perd en conjectures. Il est, peut-être, il reste ensorcelé par les belles réalisations du régime marron-beige au point de crier merveille ! Les inaugurations et des poses de première pierre l’énervent plutôt ».



«Ministre d’Etat, Directeur de cabinet et Premier ministre de 2000 à 2004, ayant tous les pouvoirs, de quel titre de gloire significatif peut –il s’enorgueillir ? Monsieur Seck est plutôt adepte d’une conception jouissive et ludique du pouvoir ; il est un goulu du pouvoir personnel », ajoute encore la Cojer.

