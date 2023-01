Attaques contre le fondateur d'Afrikajom Center : « Alioune Tine, ce patrimoine africain, mérite plus de respect !», Boubacar Sèye S'il y a des personnes qu'on rencontre et qui nous impressionnent, Alioune Tine est bel et bien l'un de ces êtres, un homme lumineux, qui comprend rapidement et clairement, les enjeux et défis de notre continent en ce nouveau millénaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Dans le sillage des organisations de la société civile, il est incontestablement le plus grand architecte et théologien de la paix et de la démocratisation en Afrique.



Ses sorties sur l'actualité politique et sociale du Sénégal, sont responsables, dignes et sages .



Comme dit l'adage, !! Kou artouwoul, digua Atté !! (qui n’alerte pas, jouera au sapeur ! »



Alioune Tine est un patrimoine, dont la réputation inoxydable dépasse nos frontières, nous lui devons respect et considération.









Boubacar Sèye, HSF



