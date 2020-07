Attaques contre le ministre de le Justice: Mouhamed L. Aidara assure bec et ongles sa défense, traite ses adversaires d’irresponsables Réagissant faux aux attaques répétées contre le ministre de la Justice, Me Malick Sall, Mouhamed Lamine Aidara tire à l’arme lourde sur ses adversaires : pour lui, ce sont des irresponsables qui ne méritent même pas d’être répondu…

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juillet 2020 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

Pour Mouhamed L. Aidara, un jeune informaticien de Thiancone Hiraye, localité située dans la commune de Ogo, région de Matam, ce sont des personnes irresponsables illettrées qui traînent dans les médias pour offenser des grandes personnalités comme le ministre de la justice Me Malick Sall



« Il est là pour les populations et soutient le président Macky Sall dans sa mission. Et il a vraiment beaucoup amélioré la justice », l’a-t-il défendu.



Flèche contre ses adversaires, pour lui, « ces genres de personnes irresponsables, on leur répond par le silence pour ne pas leur donner l’opportunité d’avoir le Buzz ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos