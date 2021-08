Attaques contre son guide religieux: Aminata Paye tacle sévèrement les détracteurs de Serigne Moustapha Sy Invitée de la télé « Enquête 221TV », Aminata Paye, fervente disciple du guide religieux Serigne Moustapha Sy, n’y va par quatre chemins pour tacler sévèrement ses détracteurs. La première chose qui l’intrigue est : Pourquoi « Abdou Sarr », (nom d’emprunt attribué à un certain marabout), s’érige en répondeur automatique pour réagir à travers les médias, après les adresses de Serigne Moustapha Sy aux Sénégalais ? Pourquoi évite-il de réagir aux questions plus sensibles évoquées ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

Et bizarrement, selon Aminata Paye, sur les plateaux ou au téléphone, on a l’étrange sensation que les questions posées étaient préparées d’avance, mais aussi que les autres sujets y étaient interdits d’antenne.



Rappelant sur les poignants témoignages de Serigne Cheikh Tidiane Sy sur son fils Serigne Moustapha Sy, qui disait qu’il était prêt à sacrifier sa vie pour protéger son fils, Aminata Paye retrace les précieuses recommandations du regretté guide religieux, Cheikh Tidiane Sy.



