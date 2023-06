Attaques du Campus social de l’Ucad: Les amicales du Coud condamnent cette violence inqualifiable et appellent l’Etat à sanctionner Suite aux violentes manifestations qui se sont déroulés le 1er juin dans le pays et particulièrement au sein du campus social, les amicales du Coud condamnent cette violence inqualifiable et ces attaques de la Direction du Coud, des bureaux des agents, des bus de transport du personnel et des biens personnels des agents. Elle dénonce ces actes barbares et demande à l’Etat, garant des libertés individuelles et collectives à prendre ses responsabilité afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de leurs biens. Mais aussi, d’identifier les auteurs de ces actes, tout en prenant les sanctions appropriées.

