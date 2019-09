Attaques en Arabie Saoudite: Dakar condamne et exprime sa solidarité à Ryad

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 12:37 | | 1 commentaire(s)|

Le gouvernement du Sénégal a condamné avec fermeté les attaques par drones à connotation terroriste émises, ce samedi, contre des sites pétroliers en Arabie Saoudite.



Dans un communiqué, le gouvernement dit avoir suivi avec indignation lesdites attaques qui sont "revendiquées par des milices Houthis, contre les installations pétrolières saoudiennes d’Abqaiq et de Kurais, le 14 septembre 2019".



Dans le même document, le gouvernement, qui "dénonce et condamne vigoureusement ces actes terroristes", a exprimé "en même temps, toute sa solidarité et son soutien envers le Royaume d’Arabie Saoudite".



Pour rappel, l'attaque revendiquée par des rebelles yéménites a été à l'origine d'incendies dans les sites précités. Elle a, par la même occasion, réduit de moitié la production de pétrole de l'Arabie Saoudite, le plus gros exportateur mondial de pétrole.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos