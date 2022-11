Attaques groupées contre le leader de L’APR : Les Cadres et femmes de Mimi 2024 crachent du feu sur Macky Le « Mimi 2024 » ne rate jamais l’occasion pour cracher du feu sur Macky Sall. Cette fois-ci, ce sont les cadres et les femmes de Mimi 2024 qui se sont livrés à une attaque groupée contre le leader de l’Alliance pour la République.

Les « Mimistes » ne lâchent pas le « Macky ». Tout comme leur leader, Aminata Touré, qui se saisit de toute opportunité depuisle 12 septembre dernier pours’en prendre à son ancien leader, les cadres et les femmes du mouvement « Mimi 2024 » ont entrepris eux aussi de flinguer le « Macky ».



Et c’est les cadres de Mimi 2024 qui ont été les premiers à demander à Maître Oumar Youm — qui a soutenu, relativement à la demande faite par l’ancienne Première ministre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de dissuader le président de la République d’effectuer un troisième mandat, que les affaires du Sénégal se règlent au Sénégal —, ces cadres « Mimistes », donc, demandent à Me Youm de relire la lettre du candidat Macky Sall qu’il avait adressée au Haut-commissariat des Droits de l’Homme de l’ONU en date du 1er Février 2012.



« Il est navrant que l’avocat Oumar Youm veuille se transformer en avocat de l’impossible 3ème mandat du Président Macky Sall. Me Youm se rappelle-t-il que le candidat Macky Sall avait écrit au HautCommissariat des Droits de l’Homme exactement le 1er février 2012 pour attirer son attention sur les violences nées d’un mandat illégitime du Président Abdoulaye Wade ? Au cas où Me Oumar Youm l’aurait oublié, nous partageons avec lui la lettre en question signée de la propre main de M. Macky Sall, candidat de la Coalition Macky 2012 », rappellent les cadres de Mimi 2024.



Selon eux, vouloir revenir sur cette question de « troisième mandat définitivement réglée par la Constitution de 2016 ne sera pas accepté par les Sénégalais et que Me Oumar Youm se le tienne pour dit, tous ceux qui attiseront le feu seront co-responsables des dégâts et perte en vies humaines qui en découleront », préviennent les « poulains » de Mimi Touré.

Le Témoin



