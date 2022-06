Attaques insolite du cortège du Khalife général de Ndiassane : Cherif «Lô» déborde le vase C’est inédit ! Le cortège du Khalife général de Ndiassane, Cheikhal Bécaye Kounta, a été attaqué hier à coups de pierres par de jeunes proches du maire de Cherif Lô, qui refusent l’arrêt du lotissement de Thiaoune Kounta demandé par l’autorité de Ndiassane. Il y a eu des blessés et des arrestations.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juin 2022 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Chaude soirée hier dans le village de Thiaoune Kounta, plus connu sous le nom de Thiaoune Mbambara. Ce village a été le théâtre d’un fait inédit. Des jeunes proches du maire de Cherif Lô, Ousmane Sarr, ont balancé une pluie de pierres sur le cortège du khalife qui se dirigeait vers la place publique dudit village.



La riposte de la délégation du khalife ne s’est pas fait attendre. Il s’en est suivi de violents affrontements qui ont occasionné des blessés, obligeant l’autorité religieuse de Ndiassane à demander l’intervention de la Brigade de gendarmerie de Tivaouane.



A l’origine de ces affrontements, le document du ministre de l’Urbanisme autorisant le maire de Cherif Lô à procéder au lotissement de Thiaoune. «Inacceptable», selon le Khalife général de Ndiassane qui, par la voix de son porte-parole, assène : «Si Macky Sall veut conserver ses relations cordiales avec le foyer religieux de Kountiyou, il doit prendre les dispositions idoines pour remettre le maire apériste de la commune, Ousmane Sarr, à sa place.»



Le guide religieux s’offusque du fait que le maire «n’a aucun respect, aucune considération à l’endroit du Khalife général de Ndiassane, qu’il n’a pas associé dans le projet de lotissement de Thiaoune Kounta alors que ces terres appartiennent au fondateur de Ndiassane. Ce dernier a créé ce village en 1902. Il a creusé le premier puits du village en 1909. Ses descendants ont doté le village d’un plan, des routes et de l’électricité». Très en colère, le khalife a interpellé directement le Président Macky Sall, avant que «l’irréparable ne se produise, de bien prêter attention à la fureur de la famille Kounta de Ndiassane contre le maire de ladite commune».



Et de laisser entendre : «Nous n’accepterons jamais que les terres de nos ancêtres fassent l’objet de pillages de la part d’un maire.»



Il poursuit : «Nous avons adressé des lettres aux ministres Oumar Guèye, Abdoulaye Seydou Sow et au président de la République pour dénoncer le pillage de Thiaoune par le maire de Cherif Lô. C’est ainsi que le Gouverneur de Thiès avait demandé au sous-préfet de chérif Lô de faire un rapport.»



Serigne Abderrahmane Kounta de regretter, «à notre grande surprise, le 22 mai dernier, Abdoulaye Seydou Sow a signé l’autorisation de lotissement du village, qu’il a ensuite remis au maire de Cherif Lô. C’est pourquoi le marabout s’est déplacé personnellement dans ce site pour dire sa ferme décision de s’opposer à ce lotissement. Parce que déjà, il a des projets pour ériger Thiaoune en cité religieuse. L’architecte a déjà fini ses travaux et la pose de la première pierre est prévue après la Tabaski». Le khalife dit à qui veut l’entendre : «Je ne laisserai personne piller les terres de mes ancêtres», avant de demander l’arrêt de tous les travaux entamés sur le site de Thiaoune.



«Depuis que je suis à la tête du khalifat, en 2018, je n’ai jamais donné une autorisation de lotissement. Et Ousmane Sarr n’a aucun droit de procéder au lotissement de ces terres. Et s’il ne s’arrête, nous allons demander une délégation spéciale à Cherif Lô», enchaîne-t-il.



Il faut rappeler qu’en juillet 2021, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (Dscos) avait fait une descente musclée à Thiaoune Bambara dans le cadre d’une grande opération de destruction de 15 mille bornes d’un lotissement irrégulier. Une opération saluée par les populations de Chérif Lô qui avaient longtemps dénoncé «le banditisme foncier du maire».

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook