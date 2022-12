Attaques vigoureuses après publication du rapport de la Cour des Comptes : Le ministre Issakha Diop riposte et tire sur l’opposition Le ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations, Issakha Diop, par ailleurs, maire de la commune de Pikine-Est, est très remonté contre l’opposition. L'As

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2022 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Lors du lancement des activités de sa structure politique dénommée « Plate-forme Wané Ligueyou président Macky Sall », Issakha Diop a reproché à l’opposition de verser dans la désinformation et la manipulation avec de faux chiffres sur le rapport fonds force covid-19 pour jeter le discrédit sur le Président Macky Sall.



Selon Issakha Diop, il ne s’agit que de 6 milliards Fcfa au lieu de 1.000 milliards Fcfa. Il regrette aussi le fait que l’opposition utilise ce rapport comme fonds de commerce pour diaboliser le pouvoir en place.



Il estime que cela ne passera pas parce que la mouvance présidentielle va descendre sur le terrain pour vanter les réalisations du Président Macky Sall partout où besoin se fera sentir.

L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook