Attaques visant le nouveau ministre des sports Les thiessois s’érigent en boucliers de Yankhoba Diattara Ils sont très nombreux les Thiessois qui disent percevoir, à travers la nomination de Yankhoba Diattara comme nouveau ministre des Sports, « un défi, un challenge ». Ne partageant pas l’avis des contempteurs du nouveau ministre qui ne cachent pas leur préférence pour Matar Ba à la tête de ce département, nos interlocuteurs estiment que « dire que Diattara n’est pas à la place qu’il faut, c’est méconnaître les prédispositions de l’homme intellectuel engagé qui a montré ses qualités en tant que maire, gestionnaire et 1er vice-président du conseil départemental de Thiès.

A ces différentes fonctions, il a eu à impulser beaucoup de dynamique ». Soulignant que le ministre Diattara a beaucoup de diplômes universitaires et une expérience politique avérée, nos interlocuteurs ne doutent pas de la réussite de Yankhoba Diattara à la tête de son nouveau ministère « s’il continue à avoir en bandoulière cette volonté que lui a conférée le président Idrissa Seck ».



Ce d’autant plus que, rappellent-ils, « la fonction ministérielle ne demande que des prédispositions, il ne suffit pas d’être un grand intellectuel ou un cadre du secteur pour pouvoir réussir la mission qu’on vous confie ». Le coordonnateur national des enseignants du parti Rewmi, Pr Makhfou Faye, responsable politique à Thiès, lui, souhaite que la mission qui est confiée à son « frère » de parti et, en particulier, la participation du Sénégal à la Coupe du Monde du Qatar, soit couronnée de succès.



Et en réponse aux détracteurs du nouveau ministre des Sports, Makhfou faye estime que « ces gens-là, peut-être, ne connaissent pas le fonctionnement d’un département ministériel. Ils ignorent certainement que Mactar Ba, avant d’être promu ministre, était un enseignant ».



« Dire de Yankhoba Diattara, dont le premier test grandeur nature sera la réussite de la participation de l’équipe nationale de football à la Coupe du monde au Qatar, est un novice ou un profane dans le domaine sportif, c’est véritablement ne pas le connaître » disent les supporters du bras droit du patron de Rewmi.



Selon eux, « sous la houlette de l’ancien deuxième homme fort du pays sous le régime du président Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, alors ministre d’Etat directeur de cabinet du président de la République, Yankhoba Diattara avait été coopté dans le comité sportif installé à la présidence de la République ». Cette structure sportive qui était présidée par Idrissa Seck, lui-même, avait en son sein des figures emblématiques du monde sportif tels que Sadikh Traoré.



Ces 20 dernières années, en tant 1er viceprésident du conseil départemental et maire de Thiès, Yankhoba Diattara a été non seulement le principal interlocuteur des acteurs du monde sportif de la capitale du Rail, toutes disciplines confondues, mais aussi le principal soutien du sport thiessois sous la houlette de son mentor politique, Idrissa Seck, lui aussi un grand supporter et connaisseur du football. L’on signale que depuis son installation à la tête du département, Yankhoba Diattara a présidé toutes les finales départementales de l’ODCAV de Thiès. C’est étant maire que ce parrain naturel du championnat populaire des Navétanes avait entamé le travail pour le renforcement du football au niveau local.



Un amoureux de la lutte..



En digne fils de Sérère, Yankhoba Diattara a souvent été le parrain des galas et « mbapatts » organisés à Thiès. Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, il a été le premier à parrainer des combats de lutte en les accompagnant par des thèmes de sensibilisation sur les dérives sur les réseaux sociaux.



Pour lui, « le sport en général, et la lutte en particulier, sont des vecteurs importants de sensibilisation ». En fait, toutes les autres disciplines sportives comme l’athlétisme, le cyclisme, le handball, le handisport, le basket-ball etc. ont été appuyées par Yankhoba Diattara comme le cyclisme, l’athlétisme, le handisport, le handball, le basket etc. A preuve, même en étant ministre en charge du numérique, a reçu la délégation du Cnoss en charge de préparer les JOJ-2026 (jeux olympiques de la jeunesse 2026) afin d’apporter sa touche à la réussite de l’organisation de ce rendez vous international

