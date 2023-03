Atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à l’insurrection, menaces de mort : Ces lourdes charges retenues contre Madiaw Diop Atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à l’insurrection, menaces de mort. Telles sont les lourdes charges retenues contre le Coordonnateur départemental de la Jeunesse patriotique du Sénégal (Jps) de Tivaouane, Madiaw Diop. Après avoir été déféré hier lundi, il a été transféré au Commissariat de police du 1er Arrondissement de Thiès et devait être présenté, hier mardi 14 mars 2023, au procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Thiès.

Le dossier du leader de la Jeunesse du parti Pastef à Tivaouane, qui a finalement été placé sous mandat de dépôt, sera bientôt transmis à un juge d’instruction.



Pour rappel, c’est au cours d’une marche organisée le mardi 7 mars dernier, dans la cité religieuse, que le mis en cause aurait appelé à « un attroupement devant les domiciles des responsables de la coalition présidentielle Benno bokk yakaar (Bby) », entre autres griefs qui lui sont reprochés.



Il sera cueilli à son lieu de travail, à Dakar, vendredi dernier, avant d’être transféré à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès où il a passé le week-end. Au cours de cette grande mobilisation, le Coordonnateur départemental de la Jeunesse patriotique du Sénégal (Jps) avait dit que « la révolution doit se faire sur les 45 département du Sénégal », invitant tous les militants à « se préparer à venir en masse le 14 mars chez Ousmane Sonko pour l’accompagner au tribunal le 16 mars ».



Madiaw Diop avait fait remarquer : « Notre leader a été victime de toutes sortes d’attaques ces trois dernières années ». Et de menacer : « Nous allons nous en prendre à tous les leaders de Tivaouane s’ils ne laissent pas notre leader en paix ».



Aussi de poursuivre : « Les limiers ont assiégé le domicile de notre leader alors qu’aucun juge n’en a donné l’ordre. Le gatsa-gatsa est à son heure. Pour cette prochaine confrontation, nous n’accepterons aucun compromis d’où qu’il vienne. Nous allons raser ce pays, c’est moi qui vous le dis ».



Pour soutenir leur camarade, plusieurs responsables de la Coordination départementale Pastef de Tivaouane ont effectué hier le déplacement à Thiès, au Tribunal de Grande instance.



