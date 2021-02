Atteinte d'une tumeur depuis un an: Seynabou Touré sollicite de l'aide Seynabou Touré souffre d'une tumeur depuis un an. Sa maladie nécessite souvent des traitements comme la chimiothérapie mais faute de moyens elle n'a pas pu continuer son traitement. Elle sollicite ainsi de l'aide pour pouvoir retrouver sa santé.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021



