Atteinte des objectifs liés à la qualité de l’eau potable, l’assainissement, la prévention de la pollution... : Le segment ministériel du forum de Dakar appelle à l’adoption d’un plan d’actions

A l’instar des parlementaires, les ministres de différents pays se sont également réunis dans le contexte du forum mondial de l’eau 2022 pour apporter leur partition à la réussite de l’événement en faisant des recommandations dans le but de faciliter l’accès l’eau potable et à l’assainissement.



Lors de cette rencontre stratégique, les ministres ont échangé sur les problématiques majeures rencontrées dans leurs pays respectifs et sur les défis pour la sécurité de l’eau. Ils ont été unanimes sur l’urgence d’agir pour l’atteinte des objectifs qui seront présentés à la conférence de l’eau de New York en 2023.



À l’issue de leur rencontre de haut niveau, ils ont appelé les parties prenantes à adopter un plan d’action couvrant les différents aspects portant sur la qualité de l’eau potable, l’assainissement, la prévention de la pollution et la gestion des risques.

A ce titre, le Maroc a demandé le renforcement de la coopération dans la bonne gouvernance et une meilleure gestion des ressources intégrées de l’eau, l’établissement d’un plan de gestion territorialisé, la promotion des solutions politiques reposant sur des fondements scientifiques afin d’assurer l’accès à une eau de qualité pour tous les usages.



La Sierra Leone a abondée dans le même sens en insistant sur la protection des systèmes hydriques vulnérables, les effets d’inondations et de sècheresse, le renforcement des capacités pour améliorer la gestion des catastrophes liées à l’eau ainsi qu’une meilleure gestion des ressources en eau transfrontalières.



La Suisse quant elle, a renouvelé son soutien et son engagement par le biais de son mouvement Blue Peace destiné à appuyer les initiatives sur l’eau. La Confédération suisse s’engage, dans la foulée, à participer au Forum des Nations Unies en 2023.



Dans le même sillage, le Kenya, « conscient du développement économique », a insisté sur l’établissement d’un plan à moyen terme, avec un agenda décliné en 3 points que sont, d’abord la sécurité alimentaire, ensuite les soins de santé universels et, enfin l’irrigation pour l’amélioration du bien-être de la population.



Pour sa part, la Banque islamique de développement (Bid) a évoqué sa politique de gestion et insisté sur le renforcement de capacités et l’accès universel à l’eau, à travers l’initiative du Blue Deal (Projet européen cofinancé par le Fonds européen de développement régional et le Fonds de l’instrument d’aide de préadhésion, pour la capitalisation de l’énergie bleue).



De son côté, Mme Olga Algayerova, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Europe a rappelé la mise en œuvre du plan d’action ministériel, l’atteinte des objectifs de Développement durables (Odd), et le Forum de Haut niveau sur l’Eau en 2023. La Secrétaire exécutive a également insisté sur 5 points à savoir la sécurité de l’eau et assainissement, l’éducation à l’eau, le partage de l’information, la gestion intégrée des ressources en eau et enfin la gestion inclusive et renforcement de capacités.



Par ailleurs, Dr Cheikh Omar Seydi, directeur Afrique de la Fondation Bill & Melinda Gates (Bmgf), a axé son intervention sur les défis lié à l’eau et à l’assainissement, ainsi que l’urbanisation galopante des villes dans un contexte où l’assainissement fait souvent défaut.

Bmgf dit soutenir fortement la recherche et le système de données pour la coordination et la promotion de nouvelles technologies. Dans la dynamique de ce Forum des réponses, le plan d’action ministériel sur la sécurité de l’eau pour la paix et le développement sera publié lors de la clôture du Forum, le vendredi 25 mars 2022.

