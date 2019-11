Attendu à la Sr ce lundi : Bougazelli pose encore un lapin aux enquêteurs

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

Le député Seydina Fall Bougazelli n'est pas encore prêt à faire face aux enquêteurs qui l'attendent toujours à la section de recherche de Colobane pour les besoins de l'enquête sur l'affaire des billets noirs.



D'après Libération Online, jusqu'à 16h 30, le parlementaire qui avait promis de se livrer ne s'était pas présenté devant les enquêteurs.



Mieux, ses partisans soutiennent qu'il pourrait bénéficier de la jurisprudence Thione Seck en raison de la directive de l'Uemoa relative à la présence des avocats lors des auditions.



Toutefois, une autre source signale que son audition s'est déroulée devant ses avocats Assane Dioma Ndiaye et Me El Hadj Diouf.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos