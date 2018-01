Attendue au Sénégal en début février: Rihanna déclarée persona non grata

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2018 à 10:15 | | 6 commentaire(s)|

La chanteuse américaine, Rihanna n’est pas la bienvenue au Sénégal où elle doit co-parrainer vendredi prochain avec les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall, une rencontre mondiale accès sur le financement de l’éducation.



Elle a été déclarée persona non grata par les organisations islamiques affiliées au mouvement "Non à la franc-maçonnerie" qui la soupçonne d’être de connivence avec les Rencontres humanistes fraternelles africaines et malgaches (Rehfram) 2018, initialement programmées à Dakar à la même date avant d’être reportées.



« Le collectif "Non à la Franc-maçonnerie" déclare Robyn Rihanna Fenty, plus connue sous l’appellation de Rihanna, persona non grata au Sénégal et en conséquence, invite les autorités compétentes du Sénégal à annuler sa visite, porteuse de plusieurs dangers socio-culturels », déclare Serigne Babacar Mboup, coordonnateur du collectif.



Selon le journal « Les Echos », ce collectif a tenu un rassemblement dans une mosquée à Dakar pour dénoncer «un vaste plan diabolique de déstabilisation sociale et culturelle ». Pour Mame Mactar Guèye, l’un des organisateurs de cette rencontre, il s’agit d’inviter l’Etat du Sénégal à prendre ses responsabilités quant à la montée de ces fléaux dans notre société. Le membre de l’Ong islamique Jamra revenant sur les dernières actualités, a par aileurs, invité le gouvernement du Sénégal à appeler à l’ordre les ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas.



« L’ambassade du Canada a créé le Fonds canadien d’initiative locale et il a fait un mailing en date du 31 octobre 2014, disant qu’elle était disponible à aider les regroupements d’homosexuels qui ont des projets dont ils souhaiteraient le financement », déplore-t-il. Pour ce qui est de l’ambassade des Pays-Bas, Mame Mactar Guèye déplore l’offre de celle-ci de financer les organisations qui accepteraient de porter un plaidoyer devant aboutir à la légalisation de l’homosexualité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook