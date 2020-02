Attentat à la pudeur avec violence: Une histoire d’amour qui finit devant la justice

Une fois au salon, j’ai évoqué notre problème et je lui ai reproché d’avoir amené ses parents chez moi. Elle refusait de parler de ce problème et revenait sur de vieilles querelles.



Quand j’ai insisté, elle a commencé à s’énerver et me disait de sortir de chez elle. Puisqu’on n’en était pas à notre première prise de becs, j’ai essayé de la calmer en lui tenant le bras, mais elle se débattait et est allée dire au voisin que j’ai tenté de la violer. Ce dernier a crié au violeur et je n’avais guère le choix que de prendre la fuite avant de me faire lyncher. Il m’a rattrapé et conduit de force au poste de police

Il m’a dit que je n’allais pas m’en tirer comme ça et m’a poussée sur le canapé. Quand il a enlevé mon slip, j’ai su que je n’avais plus d’issue et je l’ai convaincu de me laisser aller aux toilettes et qu’à mon retour, on fera tout ce qu’il voudra. Dès qu’il l’a fait, je suis partie voir notre voisin et j’ai crié au secours en toquant à sa porte. Je lui ai expliqué qu’Abdou a essayé d’abuser de moi et il a, à son tour, crié au violeur

Je l’ai vu sortir du salon au pas de course et je l’ai rattrapé puis conduit au poste de police

J’ai pensé que la victime ne savait pas lire, alors qu’elle est instruite. Elle avait soutenu, dans ses déclarations, avoir porté un pantalon, alors qu’elle dit à la barre avoir mis une robe. Durant l’enquête, elle avait soutenu qu’Abdou l’a embrassée de force et devant la barre, elle dit qu’il a juste tenté