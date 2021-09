Attentat numérique contre Bougazelli: la chasse à l’homme déclenchée

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques jours, l’ex député Seydina Fall alias Bougazelli est victime d’un lâche attentat…numérique. Car des personnes encagoulées ont piqué la pièce à conviction (vidéo) de son arrestation par la gendarmerie pour la balancer sur les réseaux sociaux. Une bombe qui a fait vaciller sa vie sociale et politique. Pour tenter de laver l’affront, Seydina Fall alias Bougazelli avait juré qu’il allait déposer une plainte contre l’auteur de cet attentat « kacc kacci ».



Toujours est-il que « Le Témoin » a appris que la gendarmerie s’est dotée de tous les voies et moyens pour identifier et localiser l’auteur de la fuite de cette vidéo. Sans oublier le renfort des services de renseignements de la Police. Donc une véritable opération « numérique » conjointe pour une chasse à l’homme numérique.



En tout cas, l’opération ne sera pas une promenade de santé. Il est vrai qu’en matière d’investigations criminelles, la Gendarmerie et la Police ont toujours fait leurs preuves. Mais cette fois-ci, il y aura de quoi les mettre à l’épreuve. Pour preuve, « Le Témoin » a appris que la vidéo aura été transportée dans une clé-Usb et postée à l’étranger c’est-à-dire hors du continent africain. Vrai ou faux ? En tout cas, dés les premières minutes de la diffusion, l’activiste sénégalais Ousmane Tounkara établi aux Usa a revendiqué dans ses lives cet attentat numérique contre Seydina Fall alias Bougazelli. Est-ce une façon de brouiller les pistes ? De toute façon, impossible n’est pas la gendarmerie de l’ère Moussa Fall.

LeTémoin

