Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Attentat perpétré contre un bus à Yarakh: Le PDS a rendu visite au propriétaire du bus, aux blessés et à la famille des défuntes Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Août 2023 à 22:56 | | 0 commentaire(s)| Le Parti Démocratique Sénégalais a appris avec consternation l’attentat perpétré contre un bus à Yarakh dans lequel, avait été jeté des cocktails Molotov. Cet acte a entraîné la mort des deux soeurs Fatimata Binta Diallo et Oumou Diallo et a fait plusieurs blessés. Le Parti Démocratique s’est rendu ce dimanche auprès du propriétaire du bus, des blessés et auprès de la famille des défuntes.

Le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye WADE et le Président Karim Meissa WADE ont envoyé une forte délégation qui a, tour à tour, visité le propriétaire du bus calciné Moustapha DIOUF, puis s’est ensuite rendue à YARAKH pour visiter les blessés, pour enfin terminer par la Médina où la délégation a présenté les condoléances du Secrétaire Général National du PDS, du Président Karim Meissa WADE à la famille Diallo, fortement éplorée. Ce fut un accueil émouvant ponctué de témoignages poignants quant aux moments extrêmement douloureux que toutes ces victimes ont vécu à la suite de ce drame atroce.



La délégation était composée de Alioune Diop, Chef de Cabinet du Président Wade, de la Présidente Nationale des Femmes et députée Woré SARR, de la chargée de communication et députée Nafissatou DIALLO, du syndicat des transports et député Alassane NDOYE, du chargé de la Propagande du parti Assane BA, du SG des enseignants libéraux Mafal FALL, des députées Khady Dieye et Nafi Fofana, de l’imam Diaga responsable des arabisants du PDS, du Président de la Fédération Départementale PDS de Guédiawaye Ndiogou Malick DIENG lui-même transporteur, ainsi que des responsables de de sections de Guédiawaye.



Le Parti Démocratique tient à condamner avec la plus grande fermeté cet acte odieux, barbare et inédit dans notre pays et exige que la lumière soit faite le plus rapidement possible afin que les auteurs de ce crime innommable soient punis.



Le Président Abdoulaye Wade, le frère Karim Meissa Wade ainsi que que tous les militantes et militants du PDS réitèrent leurs sincères condoléances à la famille des défuntes et leur profonde compassion aux victimes.

































Accueil Envoyer à un ami Partager