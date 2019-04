Attribution du contrat d’affermage à Suez par la Dcmp: la SDE va introduire un recours gracieux La Direction centrale des marchés Publics (Dcmp) à « validé » le choix porté par le Comité d’évaluation des offres mis en place au ministère de l’Hydraulique, sur Suez, pour le contrat d’affermage, en émettant un avis de non-objection. Mais la Sénégalaise des eaux (Sde) va introduire un recours gracieux pour contester la décision.

Suez est encore déclaré attributaire provisoire du contrat d’affermage. Le Comité d’évaluation des offres mis en place au ministère de l’Hydraulique avait transmis son choix provisoire à la DCMP. Cette dernière vient de communiquer au ministère de l’Hydraulique un avis de non-objection. L’attribution provisoire à Suez, qui vient d’être validée par l’organe de contrôle, sera publiée dans les prochaines 48 heures.



Selon « Libération » qui donne l’information, repris par pressafrik, il va de soi que la Sénégalaise des eaux (Sde) contestera encore la décision du ministère de l’Hydraulique en introduisant, un recours gracieux, puis, une requête contentieuse auprès de l’Autorité de régulation des marché public (Armp) si son recours ne prospère pas.



Le juge des Marchés publics peut, en ce moment, déclarer la requête non-fondée ou suspendre l’attribution provisoire du marché, le temps d’y voir plus clair. Ensuite, il pourrait demander la relance de l’évaluation ou débouter tout simplement la Sde de sa demande.



Dans cette perspective, il ne restera plus à la Sde qu'à saisir la Cour suprême.

