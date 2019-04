Attribution du contrat d'affermage de l'eau à Suez : La Sde a 5 jours pour introduire des recours gracieux La Sénégalaise des Eaux (Sde) a 5 jours pour introduire des recours gracieux contre l'attribution provisoire du contrat d'affermage et de distribution de l'eau à l'entreprise Suez. C'est du moins, ce qu'a révélé le désormais ex-ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye hier, lors de la cérémonie de passation de service avec son successeur Serigne Mbaye Thiam

"Pour le contrat d'affermage et de distribution de l'eau, les soumissionnaires malheureux (Sde) ont un délai de cinq jours pour procéder à des recours gracieux. S'ils ne le font pas, je pense que contrat sera confirmé (la société Suez sera confirmée provisoirement attributaire du contrat d'affermage de l'eau au Sénégal, Ndlr). Certainement le nouveau ministre Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et l'Assainissement va continuer le processus", a t-il déclaré.



"Je rappelle tout simplement que c'est une procédure qui a été réalisée de manière transparente et indépendante. Cette procédure n'est entachée d'aucune irrégularité. C'est une procédure tout à fait normale, parce que les soumissionnaires ont la possibilité de faire des recours s'ils ne sont pas contents ou satisfaits."

