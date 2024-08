“Au Sénégal, la boisson ‘Vody’ n’existe qu’à 5,9°”

La fausse information faite à “la boisson Vody Vodka 5,9°” est bien mal partie. La boisson Vody commercialisée au Sénégal est précisément à 5,9°. D’ailleurs, cette boisson n’a jamais existé entre 35° et 40°. Elle existe plutôt entre 5,9° et 18°. Comme on le voit, cette teneur en alcool de 5,9° est largement inférieure aux chiffres annoncés. En vérité, la boisson Vody incriminée à une teneur de 18°, n'est pas vendue au Sénégal.



D’après le journal Point Actu, c’est une boisson en vente actuellement, dans plusieurs pays limitrophes. Au Sénégal, la seule boisson Vody 5,9° d’une contenance de 25cl est vendue et importée légalement avec toutes les autorisations. Cette Vody de 25 cl titrant 5,9° est de vente légale au Sénégal, attestée par les services compétents.



Autant dire que la clameur faite autour de la boisson Vody commercialisée au Sénégal est fondée sur des indications erronées. C’est sans doute même narguer nos institutions et autres services compétents dans la surveillance des denrées importées que de véhiculer une telle rumeur.