Au Sénégal, la suppression du poste de Premier ministre n’est pas une décision inédite (Massogui Sylla )

Il y a eu deux fois dans le passé une suppression du poste du Premier ministre, en 1963 et 1983 . En réalité, avec cette réforme, le Sénégal quitte un régime semi-présidentiel ( ou semi-parlementaire ) caractérisé par la responsabilité du gouvernement devant le parlement pour entrer dans un régime présidentiel d’où le président de la République est le maître direct de sa politique devant le parlement ( Assemblée nationale) et l’absence du droit de dissolution.



Le régime présidentiel est caractérisé par une séparation stricte des pouvoirs entre l’Exécutif et le Législatif, aucun des deux ne pouvant soumettre l’autre. Dans sa vision d’accélérer les choses et de rationaliser les dépenses de l’Etat pour répondre aux attentes citoyennes, supprimer le niveau intermédiaire du Pm , qui reste administrativement celui du relais et l’instruction.



Le Président Macky Sall aurait rendu un grand service au futur président de la République, en redonnant à la fonction du président de la République, toute sa grandeur et sa valeur. Je félicite le Président pour cette décision majeure.



Tout compte fait, quelque soit le régime adopté, le Président Macky Sall fera tout pour installer durablement le Sénégal dans une démocratie participative, dans laquelle les décisions qui engageront la nation, font l’objet de larges concertations et explications d’où l’appel au dialogue national.











*Massogui Sylla *

Ministère des Finances et du Budget.

Responsable politique de l’APR

