Au bout de cette route, cet automobiliste va avoir une très mauvaise surprise ! (vidéo)

Un automobiliste se retrouve coincé

Cet automobiliste roulait près de Bundaberg en Australie lorsqu’il s’est laissé surprendre par une portion de route inondée. L’homme circulait tranquillement, mais à une allure plutôt vive. Il n’a absolument pas eu le temps d’éviter cette portion de route et sa voiture s’est retrouvée immergée sous les eaux. Le conducteur a bien tenté de freiner mais il était déjà trop tard. Son véhicule s’est mis à flotter et fut immobilisé par une grosse branche. Pas de chance. On entend son propriétaire pester et nous sortir une bonne dizaine de « fuck » à la suite. Cela dit on peut le comprendre, si ça nous arrivait on ferait probablement pareil. Ça n’aide pas, mais bon sang ça soulage.





Il n’a pas pu freiner à temps

Cela dit, c’est une chance que sa voiture soit restée bloquée. Auquel cas, la force du courant l’aurait conduit tout droit vers la rivière. Donc c’est triste à dire, mais dans son malheur, il s’en sera finalement plutôt bien sorti. Par contre, on imagine bien que sa caisse est détruite. Une fois que le moteur a pris l’eau, ce n’est jamais bon. On voit bien la voiture se planter mais ce qui m’intrigue, c’est la façon dont ce type est sorti de sa voiture. En effet, il était complètement entouré d’eau… Difficile de marcher pour rejoindre l’autre côté de la route avec tout ce courant. On vous laisse découvrir la scène et on plaint vraiment ce pauvre monsieur.



L’essentiel est d’être en vie

Cette histoire est fâcheuse dans la mesure où ce mec peut dire adieu à son véhicule. Mais dans ce genre de situation, il est toujours important de relativiser. En effet, l’essentiel est d’avoir la vie sauve. Pour le reste, ce n’est que du matériel. Une histoire qui nous rappelle malheureusement celle de la famille Lortie, qui a vécu deux tragédies à quelques heures d’intervalle. Alors que Pascal Lortie avait reçu un appel de ses enfants leur indiquant qu’ils avaient retrouvé leur mère sans vie dans sa maison, celui-ci a pris la route pour se rendre auprès d’eux. Malheureusement, il fut victime d’un accident mortel alors qu’il allait rejoindre ses enfants. Ceux-ci ont perdu leurs parents en seulement quelques heures, une histoire terrible …

